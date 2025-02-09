100 مليون شجرة، توجيهات حكومية للمحافظين بالحفاظ على المظهر الحضاري

مبادرة 100 مليون شجرة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافها بما يُحافظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية.

التنسيق لاختيار أنواع الأشجار المناسبة

وأكد رئيس الوزراء أهمية اختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة المناطق التي تُزرع بها، بحيث تساهم في تحسين جودة الهواء، وتوفير الظلال، وتعزيز الطابع الجمالي للمناطق العمرانية، مع ضرورة التنسيق بين المحافظات لضمان توزيع الأشجار بشكل متوازن وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لمكافحة التغيرات المناخية وتحسين البيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذها من خلال تضافر جهود الوزارات والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.

خطة تنفيذ موسعة في المحافظات

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة، حيث أكدوا استمرار حملات التشجير في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، مثل الطرق العامة، والمدن الجديدة، والمناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأشجار المزروعة.

كما شدد المحافظون على التزامهم بتوجيهات الحكومة بمتابعة عمليات الري والصيانة الدورية للأشجار، لضمان نموها واستدامتها، مشيرين إلى أن هناك تعاونًا مع الجهات المختصة لتحديد مواقع جديدة للتشجير بما يتناسب مع الخطط العمرانية لكل محافظة.

رؤية مستقبلية للتشجير والتنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز المساحات الخضراء في مصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل دعم هذه الجهود لضمان نجاحها واستدامتها.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأشجار والتشجير، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الحفاظ على المساحات الخضراء، بما يضمن تحقيق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

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