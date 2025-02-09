الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

100 مليون شجرة، توجيهات حكومية للمحافظين بالحفاظ على المظهر الحضاري

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين
ads

مبادرة 100 مليون شجرة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافها بما يُحافظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية.

 

التنسيق لاختيار أنواع الأشجار المناسبة

وأكد رئيس الوزراء أهمية اختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة المناطق التي تُزرع بها، بحيث تساهم في تحسين جودة الهواء، وتوفير الظلال، وتعزيز الطابع الجمالي للمناطق العمرانية، مع ضرورة التنسيق بين المحافظات لضمان توزيع الأشجار بشكل متوازن وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لمكافحة التغيرات المناخية وتحسين البيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذها من خلال تضافر جهود الوزارات والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.

 

خطة تنفيذ موسعة في المحافظات

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة، حيث أكدوا استمرار حملات التشجير في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، مثل الطرق العامة، والمدن الجديدة، والمناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأشجار المزروعة.

كما شدد المحافظون على التزامهم بتوجيهات الحكومة بمتابعة عمليات الري والصيانة الدورية للأشجار، لضمان نموها واستدامتها، مشيرين إلى أن هناك تعاونًا مع الجهات المختصة لتحديد مواقع جديدة للتشجير بما يتناسب مع الخطط العمرانية لكل محافظة.

 

رؤية مستقبلية للتشجير والتنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز المساحات الخضراء في مصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل دعم هذه الجهود لضمان نجاحها واستدامتها.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأشجار والتشجير، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الحفاظ على المساحات الخضراء، بما يضمن تحقيق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مبادرة 100 مليون شجرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين 100 مليون شجرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مستجدات المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة"

التصالح في مخالفات البناء، توجيهات جديدة من رئيس الوزراء لضبط المنظومة

وزيرة التنمية المحلية: مخزون السلع الأساسية مطمئن والأسواق تحت الرقابة المشددة

مدبولي يُشدد على مواجهة مخالفات البناء ويتابع إجراءات التصالح

مدبولي يُوجه المحافظين بالمتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق

مدبولي: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة ومشاركة مجتمع بأكمله

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

مستقبل الوظائف حتى 2030، كيف تعيد التكنولوجيا والمناخ والجيوسياسية تشكيل سوق العمل؟
ads

الأكثر قراءة

"القومي للأجور" يقرر رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

"الطفولة والأمومة" يحبط محاولة زواج طفلة 14 عاما بأسوان

لن نترك شيئا للغزيين، جنود الاحتلال يحرقون مقتنياتهم قبل انسحابهم من محور نتساريم

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

بعد غلق القيد، ميشالاك يصدم الزمالك ويشكو النادي في الفيفا بسبب مستحقاته

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

منوعات

المزيد

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية