محافظ الإسماعيلية يوجِّه بإعادة تخطيط المسطحات الخضراء وتنظيم العشوائيات (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، المسطحات الخضراء بشارع شبين بحي ثان، لمتابعة مقترح أعمال إعادة تأهيل وتنظيم المسطحات الخضراء والحدائق العامة، أمام مسجد الصالحين، مؤكدًا أن "الحق في المساحات الخضراء المفتوحة حق أصيل للمواطن، ولن نتهاون في مواجهة العشوائية أو التعدي على الحدائق".



أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك في حضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان؛



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ تطوير شامل بالمسطح الأخضر

وأكد محافظ الإسماعيلية، إنه بصدد تنفيذ تطوير شامل بالمسطح الأخضر في مداخل المحافظة لمعالجة التجاوزات العشوائية، مثل انتشار الأكشاك غير المرخصة، والتي تشوه المنظر العام وتُقلص مساحات الراحة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على إزالة العشوائيات

وأوضح محافظ الإسماعيلية، إزالة العشوائيات من الحدائق العامة لتسمح بتحرير المساحات الخضراء من أي مظاهر تشوِّه طبيعتها وحتى يكون المواطن هو صاحب الحق الأصيل فيها، يستمتع بها.

إعادة تخطيط الحدائق

ووجه محافظ الإسماعيلية مدير عام التخطيط العمراني بإعادة تخطيط الحدائق بتصميمات متحضرة تضم مناطق للجلوس وممرات للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات، وتوفير مناطق آمنة للأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل تمارين اللياقة البدنية، مع تركيز على دمج الخدمات العامة بشكل منظم.

تنظيم مدخل مدينة الإسماعيلية

وأكد محافظ الإسماعيلية أن تنظيم مداخل المدينة وتحسين البنية التحتية لتعكس هوية الإسماعيلية كمدينة نظيفة ومنظمة.

الحدائق حق للمواطنين

و أكد محافظ الإسماعيلية: "هدفنا ليس التنظير، بل التنفيذ، التعدي على الحدائق العامة جريمة في حق المجتمع، وسنعمل بجد لتحويل هذه المساحات إلى رئة تنفس حقيقية للأسر".

ودعا المواطنين إلى التعاون مع فرق العمل، مشيرًا إلى أن "التنظيم لن ينجح دون وعي الجميع بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة".

تعد تلك الإجراءات خطوة نحو استعادة جمال المدينة وضمان حقوق الأجيال القادمة.

كما عبَّر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بالفكرة، قائلين: نتطلع إلى حدائق نظيفة تكون فخرًا لنا ولأطفالنا.



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