الإثنين 02 يونيو 2025
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تفاخر بقتل 600 فلسطيني في غزة، جندي بجيش الاحتلال يثير صدمة وغضب النشطاء (فيديو)

جندي بجيش الاحتلال
جندي بجيش الاحتلال يتوعد بقتل كل أهل غزة، فيتو

حرب غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشاب عربي يُقال إنه درزي، وهو جندى بجيش الاحتلال الإسرائيلي، كان يتفاخر بقتل الفلسطينيين ويهدد ويتوعد أهل غزة بالقتل والذبح، مؤكدًا أنه قتل 600 فلسطيني، ووصف نفسه بالقناص.

جندي عربي بجيش الاحتلال يهدد بقتل الفلسطينيين بغزة

وظهر المقطع الصادم لجندي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يحاور أحد الفلسطينيين، وكان يتوعد أهل غزة الصغار والكبار بالقتل والذبح، مؤكدًا أنه قتل في يوم واحد 4 فلسطينيين أبرياء، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

دردشة تكشف قتل عربي لـ600 فلسطيني، فيتو
دردشة تكشف قتل عربي لـ600 فلسطيني، فيتو


 أثار المقطع صدمة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا غضبهم من جرأة جندي الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بقتله للعديد من الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وتوعده بقتل المزيد من الأبرياء من الأطفال والكبار، مفتخرًا بذلك دون رادع أو خوف. 
وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "بهذه الكلمات تفوّه إرهابي يقاتل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قنص 600 إنسان في قطاع غزة، جاء ذلك خلال محادثة على موقع الدردشة المعروف بـ ome"

 

محادثة دردشة تكشف قتل عربي لـ600 فلسطيني

وردت الناشطة الفلسطينية كريمة بنداجي قائلة: "هذا درزي... مثل ما قال، كل من ينتمون لإسرائيل عقيدة راسخة  يكرهون الفلسطينيين ويريدون قتلهم..."


وعبر أحد النشطاء عن غضبه قائلًا: "ذلك الجندي يفتخر بقتله الفلسطينيين الأبرياء العزل من أهل غزة، ولا يخشي من العقاب، وسيأتيه العقاب قريبًا من عند الله"

وعلق بعض النشطاء قائلين: "بغض النظر هل هو درزي أم بدوي... أي كانت هويته فهو خائن، وعند تحرير كل فلسطين سنقيم وسنحاسب كل من خان سواء كان من الداخل أم من الضفة أوغزة وسيكون الانتقام على قدر الألم..."

وعلقت الناشطة الفلسطينية صفاء قائلة: " لهذه الدرجة حاقدين ويريدون إبادة الأبرياء"

ورد البلوجر وائل صابر قائلًا: "يقسم بالله على ما يقول! ستعلم ماذا سيصنع بك الله عز وجل الذي تقسم به على قتل المسلمين يا أيها التافه.. قالها المسيري انه بديل اليهود سيكون عرب يصلون مثلنا، لكنهم سيكونون أسوأ من اليهود انفسهم لإثبات الطاعة والولاء لهم، لا نستغرب من كلامه لانهم يخدمون الاحتلال بإخلاص أكبر من اليهود أنفسهم"
 

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