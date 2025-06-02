الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 4 من طالبي المساعدات الإنسانية، الاحتلال يواصل القصف المكثف علي غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على شمالي قطاع غزة.

وأدى ذلك إلى ارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي سياق آخر، واصلت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار عبر استهدافها مركبات ودراجات نارية في مناطق جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مسجد الأنصار وسط دير البلح فى قطاع غزة بـ 3 صواريخ وسط غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن سكان الضفة المحتلة شعروا باهتزازات نتيجة القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال شن عشرات الغارات المتتالية على القطاع خلال 15 دقيقة.

ضحايا مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
 

وكان قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أمر بتوسيع العدوان على غزة إلى مناطق إضافية في القطاع.

في سياق متصل، أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في المجازر التي شهدتها مراكز توزيع المساعدات في رفح الفلسطينية وجسر وادي غزة منذ 27 مايو الماضي.

 

ارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال


وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر، بارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أن أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة و5 حالات موت سريري.

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إسرائيل المساعدات في غزة جيش الاحتل رفح الفلسطينية

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