الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في تفجير منزل بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي في صفوفه خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "الرقيب دانيلو موكانو، وهو جندي في الكتيبة 82، قتل في انهيار مبنى في جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "الرقيب دانيلو موكانو، 20 عاما، من حولون، مقاتل في فرقة المشاة 51 في الكتيبة 82 من تشكيل "هجوم الجولان" (7)".

وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن الجندي الإسرائيلي قتل نتيجة انفجار قنبلة تسبب بانهيار المبنى الذي كان يعمل فيه في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة في الحادث.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 858، وفق ما ذكر موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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جنوب قطاع غزة انهيار مبني انفجار قنبلة هجوم الجولان

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