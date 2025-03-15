لماذا قرر الدروز زيارة إسرائيل في توقيت حساس؟

في خطوة فاجأت الجميع، عبر وفد درزي من سوريا الحدود إلى إسرائيل، وسط مشهد سياسي مشتعل وتوترات إقليمية متصاعدة، وأكثر الأسئلة التي تطرح نفسها: هل هي مجرد زيارة دينية لمقام النبي شعيب، أم أن وراءها رسائل سياسية تتجاوز البعد الروحي؟

من هم الدروز؟

الدروز طائفة دينية توحيدية نشأت في القرن الحادي عشر في ظل الدولة الفاطمية، ويمثلون أقلية في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ويعتنقون فلسفة دينية تجمع بين الإسلام والفكر الباطني، ويرتكزون على التعاليم الروحية التي يُعتقد أنها مستمدة من الحكمة القديمة ورغم كونهم أقلية، فإنهم حافظوا على خصوصيتهم الدينية والاجتماعية عبر التاريخ، واشتهروا بقدرتهم على التكيف السياسي وحماية استقلاليتهم.

مركزية النبي شعيب في العقيدة الدرزية

يعتبر النبي شعيب شخصية مركزية في العقيدة الدرزية، حيث يُنظر إليه كرمز للحكمة والتوحيد، ويُعتقد أن مقامه في حطين بفلسطين من أقدس المواقع الدينية لدى الدروز وتاريخيًا دأب دروز سوريا ولبنان على زيارة المقام في مناسبات دينية وغيرها.

رسائل زيارة الدروز لإسرائيل

يتمتع دروز سوريا، وتحديدًا في السويداء بموقف سياسي حذر بين جميع التيارات السياسية السورية وخاصة السلطة ومن يعارضها، مما يجعل أي تحرك خارج حدودهم مثار جدل خصوصا في ظل تعامل إسرائيل مع الزيارة بحفاوة، حيث التقى الوفد بزعامات دينية وسياسية من دروز الداخل، الذين يتمتعون بوضع خاص داخل إسرائيل، حيث يخدم بعضهم في الجيش ويشغلون مناصب رسمية، بينما يرفض آخرون ذلك، متمسكين بهويتهم القومية العربية.

ورغم تأكيد الوفد أن الزيارة كانت ذات طابع ديني محض، فإنها لم تخلُ من دلالات سياسية، خاصة مع التوترات بين الدروز والنظام السوري في السويداء، والمطالب المتزايدة بالاستقلالية عن السلطة المركزية كما أن إسرائيل التي تضم طائفة درزية كبيرة، سعت دائمًا إلى توظيف علاقاتها مع دروز المنطقة لتعزيز نفوذها، خصوصًا على الحدود السورية واللبنانية.

لهذه الأسباب الزيارة تسلط الضوء على موقع الدروز المعقد في الخارطة السياسية الإقليمية، فهم بين المطرقة الإسرائيلية والسندان السوري، وبين الحفاظ على هويتهم الدينية وتجنب الانخراط في صراعات كبرى قد تعصف باستقرارهم.

ومع استمرار التوترات في المنطقة، يبقى السؤال: هل كانت هذه الزيارة مجرد حدث عابر، أم مقدمة لتحولات أعمق في علاقة دروز سوريا بإسرائيل؟

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