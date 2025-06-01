قائد جيش الاحتلال يأمر بتوسيع العدوان على غزة إلى مناطق إضافية في القطاع

أمر قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتوسيع العدوان على غزة إلى مناطق إضافية في القطاع.

ضحايا مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

في سياق متصل، أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في المجازر التي شهدتها مراكز توزيع المساعدات في رفح الفلسطينية وجسر وادي غزة منذ 27 مايو الماضي.

ارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر، بارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة و5 حالات موت سريري.

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