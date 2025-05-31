محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بمدرسة حلمي الطوخي الابتدائية بقرية الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، والتي تضم لجان مدرستي الجديدة الإعدادية بنات ووجيه أباظة الإعدادية بنات بإجمالي 221 طالبة داخل 11 لجنة امتحانية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

واطمأن المحافظ من الطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه مع تواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات ومواصلة التفوق العلمي. وهو اليوم الأول حيث يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 .

انطلاق امتحانات الاعدادية اليوم

وانطلقت اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025 في امتحانات الشهادة الاعدادية فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيه 2025 في مادة العلوم بـ 154275 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ورافق المحافظ محمد محمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح

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