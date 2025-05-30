غدا، وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يتفقدان شونة العزيزية ويشاركان في احتفالية "احلم"

يتفقد غدًا علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، شونة العزيزية التابعة لمركز منيا القمح.

وذلك في إطار متابعة منظومة توريد القمح المحلي، والاطمئنان على جاهزية الشون ومطابقتها للاشتراطات الفنية.

شونة العزيزية إحدى النقاط الاستراتيجية بمحافظة الشرقية لاستقبال محصول القمح،

وتعد شونة العزيزية من النقاط الاستراتيجية بمحافظة الشرقية لاستقبال محصول القمح، وتخضع لإشراف دقيق يضمن جودة التخزين والحفاظ على المحصول من التلف.

ويعقب الجولة، مشاركة الوزير والمحافظ في احتفالية تدشين مبادرة "احلم" بقرية التلين، والتي تهدف إلى تمويل رؤوس الأبقار عالية الإنتاج، ودعم صغار المربين في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.

دعم الاقتصاد الريفي وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة

تُقام الاحتفالية داخل مصنع "هيلثي" بقرية التلين، أحد النماذج الناجحة في التصنيع الزراعي الغذائي، حيث يُعنى بإنتاج مشتقات الألبان وفق أعلى المعايير، ويعتمد على مزارع محلية لتوفير اللبن الخام، مما يساهم في دعم الاقتصاد الريفي وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

يجدر بالذكر أن محافظة الشرقية تضم عددًا من الشون والصوامع الحديثة والبدائية، والتي تساهم في استيعاب كميات كبيرة من القمح المحلي خلال موسم الحصاد. وتُعد شونة العزيزية من الشون الرئيسية التي تتمتع بسعة تخزينية كبيرة، وتُدار وفق ضوابط تضمن الحفاظ على جودة المحصول وتعزيز الأمن الغذائي.

وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ونائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي يفتتحون موسم حصاد القمح

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وروسالا فانيلي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، في وقت سابق موسم حصاد القمح بقرية عرب البياضين بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات وأنشطة مشروع بناء القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الضعيفة في مصر، والذي تنفذه وزارة الزراعة ممثلة في الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بتمويل من الحكومة الألمانية، في ٧٥ قرية على مستوى ٤ محافظات لدعم ما يزيد على ٢١ ألفا و٤٠٠ أسرة.

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

وخلال لقاء مفتوح مع عدد من المزارعين بالقرية على هامش افتتاح موسم الحصاد، أشار وزير الزراعة إلى أهمية التعاون بين وزارة الزراعة في مصر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى الدور الذي يلعبه البرنامج في مصر، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، والتي تستهدف دعم صغار المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وخاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية، فضلا عن تحسين حالة الأمن الغذائي.

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