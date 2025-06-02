وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، توزيع أسئلة " البوكيليت " امتحانات الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية في اليوم الثالث لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ٢٠٢٥.

الالتزام بخطوط السير

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بخطوط السير والانضباط فى العمل خلال تسليم مظاريف الأسئلة (البوكليت) إلى اللجان الإمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية في الوقت المحدد إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الأسئلة على اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد لجنة مدرسة صفية زغلول

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لجنة مدرسة صفية زغلول بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية يرافقه الأستاذ أسامة سيد احمد مدير الإدارة والأستاذ احمد سيف مدير أمن المديرية ثم تفقد لجنة مدرسة عاطف بركات .

واطمأن على انضباط وانتظام الامتحان باللجنة وتسلم أوراق الأسئلة " البوكيليت " إلى الطلاب في الوقت المحدد.

جانب من الجولة، فيتو

وشدد على التصدي لأي محاولات للغش ومنع دخول أجهزة المحمول داخل اللجنة.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام وانضباط الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

جانب من الجولة، فيتو

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