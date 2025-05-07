الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن الإسماعيلية يحقق في العثور على جثة مجهولة بمحور يوليو

العثور على جثمان
العثور على جثمان شاب مطعون بالإسماعيلية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، جهودها لفك لغز العثور على شاب مقتولا بمركز ومدينة فايد.  

قوافل بيطرية مجانية للارتقاء بالثروة الحيوانية في الإسماعيلية (صور)

بيطري الإسماعيلية يحصن الكلاب الضالة ضد السعار بقرية النورس (صور)

العثور على جثمان شاب 

وكان قد عثر عدد من الأهالي على طريق محور يوليو اتجاه قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالاسماعيلية، على جثة شاب ملقى على الطريق به عدة طعنات نافذة. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة وقوة من قسم شرطة فايد بالاسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الواقعة وفرد كردون أمنياََ حول مكان الواقعة.

 

الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى 

فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفي فايد التخصصي بالإسماعيلية، تحت تصرف جهات التحقيق بالإسماعيلية.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث لكشف غموض مقتل شاب به عدة طعنات نافذة في الجسم على إحدى الطرق الصحراوية بمدينة فايد بالاسماعيلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية فايد فايد الإسماعيلية العثور على جثمان شاب بمحور 26 يوليو

مواد متعلقة

قوافل بيطرية مجانية للارتقاء بالثروة الحيوانية في الإسماعيلية (صور)

بيطري الإسماعيلية يحصن الكلاب الضالة ضد السعار بقرية النورس (صور)

السبكي في جولة على منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية (صور)

بعد جدل غش البنزين، تموين الإسماعيلية تسحب عينات من محطات الوقود للتأكد من الجودة

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات وتحطم 11 مركبة جديدة بالقطامية (فيديو)

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية