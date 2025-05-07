أمن الإسماعيلية يحقق في العثور على جثة مجهولة بمحور يوليو

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، جهودها لفك لغز العثور على شاب مقتولا بمركز ومدينة فايد.

العثور على جثمان شاب

وكان قد عثر عدد من الأهالي على طريق محور يوليو اتجاه قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالاسماعيلية، على جثة شاب ملقى على الطريق به عدة طعنات نافذة.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة وقوة من قسم شرطة فايد بالاسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الواقعة وفرد كردون أمنياََ حول مكان الواقعة.

الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى

فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفي فايد التخصصي بالإسماعيلية، تحت تصرف جهات التحقيق بالإسماعيلية.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث لكشف غموض مقتل شاب به عدة طعنات نافذة في الجسم على إحدى الطرق الصحراوية بمدينة فايد بالاسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.