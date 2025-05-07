رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: لا شكاوى من امتحانات النقل اليوم (صور)

أكد ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، عدم وجود أي شكاوى من امتحانات النقل التي انطلقت اليوم الأربعاء.



جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات

وأجرى ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي وامتحانات النقل الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، معهد بنين عمر بن عبد العزيز الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات ال نوح الإعدادي النموذجي، التابعين لإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية.

متابعة كنترولات النقل

وخلال جولته، تفقد اللجان وتأكد من أن جميع الأسئلة من واقع المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني، وأن الأسئلة مطابقة للمواصفات والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

التأكد من تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية

كما تفقد فضيلته كنترولات المعهدين وتأكد من تنفيذ التعليمات،وشدد على ضرورة التواصل الفوري مع غرفة عمليات المنطقة في حالة ورود أي شكوى حتى يتم التعامل معها فورًا.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد فضيلته خلال جولته أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وضمان انضباط اللجان ومتابعة انتظام الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية. كما شدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة والهدوء اللازمين لضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم بأفضل صورة ممكنة. وقد أدى الطلاب امتحاناتهم اليوم في جو يسوده الهدوء والانضباط.



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