سكرتير عام الإسماعيلية يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء بالمجمع الإعلامي (صور)

شهد اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، احتفالية الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.





والذي ينظمه المجمع الإعلامي بمحافظة الإسماعيلية التابع للإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء تحت إشراف اللواء تامر شمس الدين رئيس الادارة المركزية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجمع الإعلامي.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور الدكتور أحمد يحيى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات واللواء بحري مهندس وسام عباس حافظ بطل عملية إغراق المدمرة إيلات وإيناس يوسف مدير عام إعلام منطقة القناة والدكتورة قدرية بنداري رئيس مجلس إدارة معهد إيجوث وعدد من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف.

بدء الاحتفالية وفقرات متنوعة

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عدد من الفقرات الفنية منها مسرحية غنائية عن تحرير سيناء لطلبة مدرسة القومية العربية الخاصة ثم فقرة غناء وطني لطالبات كورال الأزهر الشريف تلاه عرض فني لفريق الفنون الشعبية لمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ثم فقرة غناء وطني لفريق كورال شباب كنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية وفقرة فنية لفريق ذوي الهم من أطفال مؤسسة حياة بالإسماعيلية.

الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

وأشار اللواء تامر شمس الدين رئيس الادارة المركزية لإعلام القناة وسيناء في كلمته إلى أن ذكرى تحرير سيناء تعد صفحة مضيئة في سجل النضال الوطني، استعاد فيها الوطن أرضًا غالية بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.



وأوضح أن الشعب المصرى يحتفل به فى 25 أبريل من كل عام، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين إسرائيل حيث شهدت معارك شرسة خلال حرب 1973، كانت نتائجها انتصارًا كاسحًا للسياسة العسكرية المصرية حيث بذل جيش مصر وشعبها كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 1967 ثم حرب اكتوبر المجيدة عام 1973.



وأعرب اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية عن شكره لكافة القائمين على تنظيم الاحتفالية مؤكدًا على سعادته بالاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة العزيزة على قلوبنا التي ارتوت بالدماء الذكية لشهدائنا الأبرار.

وأكد أنيس أن تلك الذكرى تجسد أسمى معاني العزة والكرامة والانتصار، ونستحضر منها قصص عديدة لتضحيات شهدائنا الأوفياء الذين بذلوا كل غال ونفيس حتى صعدت أرواحهم الطاهرة إلى بارئهم فداءً للوطن، فتحية تقدير واعتزاز لشهدائنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأضاف أن سيناء تشهد نهضة شاملة في شتى المجالات وتنعم بالأمن والأمان، وتخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والرخاء والازدهار بسواعد أبنائها المخلصين، وبالجهود المضنية للدولة المصرية والقيادة السياسية من أجل أن تستعيد مكانتها كبوابة مصر الشرقية ومهد الحضارات.

مختممًا كلمته فلنجعل من ذكرى تحرير سيناء دافعًا لنا جميعًا للمزيد من العمل والاجتهاد، ونغرس معًا في عقول أبنائنا حب الوطن والانتماء والاعتزاز بتاريخه المجيد لتبقى دومًا مصر حرة أبية.

وأشار اللواء وسام عباس حافظ قائد مجموعة القوات الخاصة البحرية بحرب أكتوبر في كلمته إلى المهمات التى قامت بها قوات الاستطلاع البحرية وقت الحرب ومدى دقة الاهداف التى تم تنفيذها بواسطة رجال القوات البحرية المصرية بالإضافة إلى شرح لعملية تفجير المدمرة ايلات بواسطة الضفادع المصرية والظروف التى تمت فيها العملية ومراحل تنفيذها.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال المشاركين في الفقرات الفنية.



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