رئيس مياه القناة يتابع انتظام تشغيل المحطات استعدادا لعيد الأضحى (صور)

فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، عددًا من محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى بمحافظات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

جاء ذلك لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ والعمل بنظام الورديات وانتظام عمليات تشغيل المحطات وزيادة ضخ مياه الشرب في أوقات الذروة وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

استمرار الجولات المفاجئة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إن جولاته المفاجئة مستمرة علي قطاعات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك سوء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع المناطق، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال الصيانة التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية فى العمل.

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظات القناة

وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه شدد علي العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة علي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، ذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية، لشبكات، بجميع قطاعات ومناطق محافظات القناة الثلاث.

تكثيف المرور على المحطات

كما شدد اللواء عبد الحميد عصمت، على مديرى القطاعات والمناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى.

بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وخاصة خلال اجازة عيد الأضحي المبارك وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة في إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، مضيفا على الاستعداد بكافة معدات سيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أيام العيد.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك متابعة مستمرة علي مدار الساعة للبيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحليل المطلوبة يوميًا، على مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.