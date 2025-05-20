الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتعقيم مروقات محطة فايد الكبرى (صور)

غسيل المحطات، فيتو
غسيل المحطات، فيتو

 أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء تماما من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المرحلة 800 من محطة مياه فايد الكبرى. 

مياه القناة تشن حملة لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة بيارات المحطات وشبكات الصرف (صور)

مياه القناة: الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بقرية المنشية بالإسماعيلية

 وذلك استعدادا لفصل الصيف، طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها. 

جانب من غسيل المحطات، فيتو
جانب من غسيل المحطات، فيتو
جانب من غسيل المحطات، فيتو
جانب من غسيل المحطات، فيتو

انتهاء عمليات الغسيل بالمحطات 

 وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن عمليات غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة بأقليم محافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 

 

جانب من غسيل المحطات، فيتو
جانب من غسيل المحطات، فيتو
جانب من غسيل المحطات، فيتو
جانب من غسيل المحطات، فيتو

متابعة أعمال جودة المياه

 وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من صلاحيتها، واستمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة. 

 

ضمان توفير خدمات مياه الشرب 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، اننا نسعى دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى بأعلى مستويات الجودة لمواطنى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا على رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

 

جولات مستمرة على المحطات 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى أعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مياة القناة القناة لمياه الشرب الصرف الصحي محافظات القناة مروقات محطة فايد الكبرى

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية ينعى الشهيد طيار محمد السيد السيد سليمان ابن قرية عين غصين

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد انطلاق حملة "معًا بالوعي نحميها" (صور)

مياه القناة تشن حملة لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة بيارات المحطات وشبكات الصرف (صور)

رئيس مياه القناة: حملات مكثفة لمواجهة الوصلات المخالفة وتحصيل المديونيات
ads

الأكثر قراءة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

دراما إف إم، ماسبيرو يطلق أول إذاعة مسلسلات في العالم العربي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية