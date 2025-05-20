رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتعقيم مروقات محطة فايد الكبرى (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء تماما من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المرحلة 800 من محطة مياه فايد الكبرى.

وذلك استعدادا لفصل الصيف، طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

جانب من غسيل المحطات، فيتو

جانب من غسيل المحطات، فيتو

انتهاء عمليات الغسيل بالمحطات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن عمليات غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة بأقليم محافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

جانب من غسيل المحطات، فيتو

جانب من غسيل المحطات، فيتو

متابعة أعمال جودة المياه

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من صلاحيتها، واستمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

ضمان توفير خدمات مياه الشرب

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، اننا نسعى دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى بأعلى مستويات الجودة لمواطنى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا على رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

جولات مستمرة على المحطات

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى أعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.



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