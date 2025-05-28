مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظات "السويس والإسماعيلية وبوسعيد" استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات بالإضافة إلى المتابعة الميدانية على جميع الشبكات وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة والعمل علي حلها فورًا.

مواجهة كافة المشكلات

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، مؤكدًا على تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.

مراجعة خطط تشغيل المحطات

وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى.

تشكيل غرفة طوارئ مركزية

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، مضيفا على الاستعداد بكافة معدات سيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أيام العيد.

تكثيف حملات التوعية

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، على تكثيف حملات التوعية التي تستهدف أصحاب محلات الجزارة، والمواطنين على حد السواء، وذلك بهدف رفع الوعي المائي عن طريق نشر الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي والتي من شأنها أن تتسبب في انسداد لشبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك بيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا، على مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.



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