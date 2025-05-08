الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

مياه القناة: الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بقرية المنشية بالإسماعيلية

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

 أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء الكامل من محطة وشبكات الانحدار رفع صرف صحي المنشية بمنطقة المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، وبدء التشغيل التجريبي للمحطة، كما تم الانتهاء من تركيب جميع الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالي. 

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الانتهاء من تركيب الوصلات 

 وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية والربط على شبكات محطة رفع الصرف الصحى المنشيه، التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع لأنشأت الخاصة بالمحطة. 

 

مؤكدًا على متابعته المستمرة لأعمال التشغيل التجريبي للمحطة وخطوط شبكات الصرف الصحى، لافتا إلى أن المحطة تخدم مناطق العمائر الاقتصادية، والعبل، والمحسمة، والمنشية خلال تلك المرحلة. 

وقال رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن محطة رفع صرف صحى المنشية، بدأت فيها الشركة بالفتح الفعلى لباب التعاقد للأهالى، وذلك بعد الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات، لافتا أن تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحى، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبى للمحطة، ومراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات. 


رفع نسبة التغطية 

 وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحى الجديدة التى تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن الشركة فى إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة سواء فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.  

 

تكثيف أعمال تطهير البيارات 

 وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه جار الاستمرار في تكثيف أعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تسليك الشبكات في إقليم محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف حتى تستوعب أي زيادة متوقعة في فصل الصيف، والتي تشمل الخطوط الرئيسية والفرعية، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضي، وضمان توصيل مياه الصرف من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفح بالشوارع.

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