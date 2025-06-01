الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

قرار جديد بشأن محاكمة 22 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسات محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن دولة، المعروفة إعلاميًا باسم "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان"، إلى جلسة 3 أغسطس 2025 للمرافعة.

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 قضية "الهيكل الإداري للإخوان" 

 

 أولًا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولّوا قيادة في جماعة إرهابية هدفها استخدام القوة والعنف داخل البلاد، للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

كما اعتمدت الجماعة على الإرهاب كوسيلة أساسية لتحقيق أغراضها، وكل متهم من هذه المجموعة تولى منصبًا قياديًا في ما يُعرف بـ"الهيكل الإداري للجماعة".

 ثانيًا: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير، انضموا إلى الجماعة الإرهابية وهم على علم تام بأهدافها الإرهابية ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف.

 ثالثًا: عدد من المتهمين (من الثالث حتى العاشر، والحادي عشر، والرابع عشر حتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين)، وواجهوا اتهامات بـ تمويل الإرهاب، من خلال جمع ونقل وحيازة معلومات وبيانات، وتمريرها إلى الجماعة، مع علمهم باستخدامها في عمليات إجرامية.

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