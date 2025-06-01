تواصل قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمحافظة القليوبية جهودها لانتشال جثماني شابين لقيا مصرعهما غرقًا في بلاعة صرف صحي بطريق القناطر الخيرية، وتحديدًا بالقرب من مزلقان العادلي.

جهود مكثفة لانتشال جثماني غريقين من نهر النيل بالقناطر الخيرية

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ حول غرق شخصين في بلاعة صرف صحي بالمنطقة المشار إليها. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث والتمشيط للعثور على الجثمانين.

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تُكثف فرق الإنقاذ جهودها لسرعة انتشال الجثمانين، وسط تواجد عدد من الأهالي وأقارب الغريقين.

ومن المقرر أن يتم نقل الجثمانين عقب انتشالهما إلى مشرحة المستشفى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن عقب انتهاء التحقيقات.

جهود انتشال جثتان من مياة نهر النيل القناطر ، فيتو

جهود انتشال جثمان من مياه نهر النيل القناطر ، فيتو

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