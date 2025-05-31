السبت 31 مايو 2025
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بطاقة 1500 رأس، محافظ القليوبية يتفقد مزرعة للثروة الحيوانية بقرية العمار بطوخ

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد مزرعة للثروة الحيوانية بقرية العمار

أجرى  المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية لإحدى المزارع الكبرى المتخصصة في الثروة الحيوانية بقرية العمار بمدينة طوخ، والتي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة، وتضم أكثر من 21 حظيرة مجهزة بأحدث النظم، وبطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 1500 رأس ماشية.

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 وتنوعت أنشطة المزرعة لتشمل إنتاج الألبان (الحلاب)، وتسمين العجول، وتربية العجول البتلو، بالإضافة إلى احتوائها على سلالات متنوعة ما بين الأصناف المحلية والمستوردة ذات الإنتاجية العالية.


وخلال تفقده لأقسام المزرعة المختلفة، أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات المتطورة والرعاية الفائقة المقدمة للحيوانات، مؤكدًا على أهمية هذه النماذج الاستثمارية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، وقد عبّر ملاك المزرعة والعاملون بها عن تقديرهم لزيارة المحافظ، مشيرين إلى أهمية السلالات المحسنة وراثيًا التي يتم تربيتها لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان. كما أثنوا على التعاون المثمر مع مديرية الزراعة، معربين عن ارتياحهم لتفهم المسؤولين لمشاكلهم وسعيهم لتذليل العقبات التي تواجه مزارع التسمين والحلاب.


ورافق المحافظ خلال هذه الجولة التفقدية كلًا من الدكتورة لمياء عطية، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية. والمهندس وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ

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