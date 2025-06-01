الأحد 01 يونيو 2025
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تعليم القليوبية تنفي تداول صور لامتحان الجبر للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مجموعة من نماذج امتحانات مدعين أنها تخص امتحان مادة الجبر والإحصاء الذى يؤديه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بـ القليوبية.

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بنها وطوخ

انطلقت اليوم، محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية

تعليم القليوبية تنفي تداول امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية 

من جانبها نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، صحة الورقة وأنها لا تمت بصلة لامتحان مادة الجبر التى يؤديها الطلاب الآن داخل لجان الامتحانات.

ويؤدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2025، حيث يؤدى الطلاب اليوم الأحد امتحان مادتى الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ويعقبه امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

وتمت أعمال التفتيش للطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، لداخل اللجان، لمنع أعمال الغش وفقا لقرار وزير التربية والتعليم.

انطلاق امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وانطلقت أمس السبت، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، فى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".

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التربية والتعليم بالقليوبية إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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