طلاب الإعدادية بالقليوبية: "امتحانات الجبر والدراسات عوضتنا عن العربي" (صور)

عبر طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية عن سعادتهم عقب أداء امتحاني الجبر والدراسات الاجتماعية، حيث أكد العديد منهم أن الامتحانين جاءا في مستوى الطالب المتوسط، مما منحهم شعورًا بالارتياح بعد صعوبة امتحان اللغة العربية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأشار طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية إلى أن اختبار الجبر تضمن أسئلة مباشرة وواضحة، ولم يخرج عن إطار المنهج المقرر، كما تميز بالتنوع بين الأسئلة المقالية والموضوعية، مما ساعدهم على تنظيم الوقت والإجابة بسهولة. أما اختبار الدراسات الاجتماعية فقد وصفوه بأنه سهل ومباشر، وتضمن أسئلة من الكتاب المدرسي والمراجعات النهائية التي تلقوها من المعلمين.

وأدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر بمقار لجان الامتحانات، في انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وأعقبه امتحان مادة التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية بالقليوبية.

وانطلقت أمس السبت، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".

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