من أجل استمالة الإسرائيليين التهدئة مع سوريا، قال الرئيس الشرع أنه يجمع سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين.. وإذا كان الرئيس السوري لم يفصح عن هؤلاء الأعداء المشتركين فليس صعبا استنتاجهم من خلال تصرفات النظام السوري الجديد، وإعلان نتنياهو أكثر من مرة رغبته في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية.



إنها إيران هى العدو المشترك لسوريا الآن وإسرائيل.. وهذا أمر يثير التساؤل لأن إسرائيل هى التى تحتل الآن أراضي سوريا، ووصلت قواتها على بعد نحو أربعين كيلومتر من العاصمة السورية دمشق، بينما لا تواجد عسكرى لإيران في الأراضي السورية سواء بشكل مباشر أو عبر الوكلاء وتحديدا حزب الله!



وهذا ما تحاول أمريكا إقناع العرب به، وتحديدا دول الخليج، لكى تظل تحتاج للحماية الأمريكية مدفوعة الثمن.. وتحاول أيضا إقامة تحالف عربى إسرائيلى في مواجهة إيران.. وحديث الشرع عن العدو المشترك لسوريا وإسرائيل هو الثمن لقيام ترامب بقبوله ونظامه ورفع العقوبات عن

سوريا..

أى أن ترامب لم يرفع العقوبات مجانا تلبية لطلب تركي سعودي، وإنما حصل على الثمن، وهذا يمكن استنتاجه مما طالب به الشرع عندما إلتقاه في الرياض، وتحديدا الإنضمام للإتفاق الإبراهيمي!



أما إسرائيل فإنها رغم رغبتها الشديدة في النيل من إيران ومشروعها النووي إلا أنها ليست مرتاحة للنظام السوري الجديد لأصوله وارتباطاته التاريخية السابقة وعلاقاته القديمة مع التنظيمات المتطرفة، لذلك لن تفيد كثيرا النظام السوري حكاية العدو المشترك هذه..

أي أنه وحتى إشعار آخر ستظل إسرائيل تحتل مساحات من أرض سوريا، وسوف تستمر في استهدافها عسكريا، وستبقى تتدخل في شئون سوريا الداخلية وتثير الفتن الاجتماعية داخلها، خاصة وأن سوريا الجديدة لا تعتبر إسرائيل التى تحتل أراضيها عدوا بل صديق لها معه عدو مشترك هى إيران.

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