الكرملين: بوتين على اتصال بوزارة الطوارئ لمتابعة أزمة انهيار الجسرين

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى تقارير طوال الليلة الماضية من جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الطوارئ حول ما حدث للقطارات في مقاطعتي كورسك وبريانسك الروسيتين.

كما أوضح الكرملين أن الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع حاكم مقاطعة بريانسك.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، أن حادثي انهيار الجسرين اللذين أديا إلى سقوط قتلى وإصابات في مقاطعتي بريانسك وكورسك، وقعا نتيجة عمليتي تفجير.

لجنة التحقيق الروسية: انهيار الجسرين في بريانسك وكورسك جاء نتيجة عمليتي تفجير

ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو إن التفجير في بريانسك وقع في الساعة 22.50 مساء أمس وتسبب في انهيار جسر للسيارات وسقطت أنقاضه على قطار ركاب كان يمر تحته، مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.



وأضافت: أن تفجير كورسك استهدف جسرا للقطارات في الساعة الثالثة فجرا مما أدى إلى سقوط قطار كان يمر به إلى طريق بأسفل الجسر، وإصابة سائق القطار واثنين من مساعديه.

وأضافت بيترينكو أن محققي لجنة التحقيق يعملون حاليا في الموقع، ويقومون بإجراء تحقيقات عاجلة تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق أعلن حاكم بريانسك أن انهيار الجسر على القطار أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 69 آخرين، نقل 47 منهم إلى المستشفى، وبينهم 3 حالات خطيرة.

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