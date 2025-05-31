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رياضة

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان 

حراسة المرمى: دوناروما.
الدفاع: نونو - باتشو - ماركي - حكيمي.
الوسط: فابيان - فيتينها - نيفيز.
الهجوم: كفارا - ديمبلي - دوي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

 وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports  HD1.

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:"
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الجودة: HD.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

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حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتولى قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

 

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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