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رياضة

تشيلسي يحدد موعد الكشف الطبي لصفقته الأولى قبل كأس العالم للأندية

ليام ديلاب، فيتو
ليام ديلاب، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن آخر تطورات ميركاتو نادي تشيلسي الإنجليزي الصيفي، حيث يسعى البلوز لتعزيز صفوفه، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد تشيلسي في المجموعة الرابعة بالمونديال، مع الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي والفائز من لوس أنجلوس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي.

 

ليام ديلاب ينتقل إلى تشيلسي 

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تشيلسي أتم اتفاقه مع مهاجم إبسويتش تاون، ليام ديلاب، ليكون أولى صفقات البلوز الصيفية.

ومن المقرر أن يخضع ديلاب للفحص الطبي في تشيلسي، الإثنين المقبل، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

واتفق النادي اللندني مع إبسويتش، على دفع الشرط الجزائي في عقد ديلاب، البالغ 30 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ديلاب مع إبسويتش في 40 مباراة، بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 12 هدفًا وصنع 2.

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