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رياضة

مواعيد مباريات اليوم 31 مايو 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان وباريس
إنتر ميلان وباريس سان جيرمان،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 31 مايو 2025، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، إضافة إلى مواجهة قوية في الدوري المصري تجمع الزمالك بفاركو.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد انترميلان- الساعة:  10م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك ضد فاركو - الساعة: 8 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

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