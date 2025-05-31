السبت 31 مايو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين ببيت لاهيا

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها  نصبت كمينا لقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالعطاطرة في بيت لاهيا، وأوقعتهم  بين قتيل وجريح، مؤكدة أنها اشتبكت مع هذه القوة من المسافة صفر.

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال 

وبالأمس الجمعة، اعلنت كتائب القسام،أنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس من استهداف قوة صهيونية داخل منزل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب شرق خان يونس.

وأوضحت القسام أن الاشتباكات مع القوة الصهيونية جنوب شرق خان يونس لا تزال مستمرة.

وبثت كتائب القسام  مشاهد حصرية لاستهداف مجموعة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد التي حصلت عليها قناة الجزيرة عناصر من المستعربين يتحركون قرب الحدود شرقي رفح، ويقتحمون منازل فلسطينيين.

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جيش الاحتلال كتائب القسام حماس

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