كريمة: العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله

استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم، فضيلة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حيث ألقى فضيلته ندوة علمية بعنوان: "فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في الإسلام".

وقد أعرب د. ممدوح معوض عن سعادته باستضافة الدكتور أحمد كريمة، مشيدًا بدوره البارز في نشر الوعي الديني المعتدل، ومؤكدًا حرص المركز على تنظيم فعاليات تجمع بين القيم الدينية والمعرفة العلمية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتوازنة وتعزيز قيم الانتماء والوعي لدى الأفراد.

العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمثل فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله

من جانبه، أكد د. أحمد كريمة أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمثل فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله عز وجل، مشيرًا إلى ما تحمله هذه الأيام المباركة من معانٍ روحانية وأخلاقية عميقة، داعيًا إلى اغتنامها بالأعمال الصالحة والنية الخالصة لله تعالى.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس المركز درعًا تذكاريًّا لفضيلة الدكتور أحمد كريمة، تقديرًا لدوره المؤثر في مجال الدعوة والفكر الإسلامي المستنير.

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