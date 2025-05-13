قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكيف بارك الله عليه

كلنا يعرف مقتطفات من قصة نبي الله إبراهيم الخليل، إلا أن الكثيرين يجهلون كيف بارك الله له، وهو الأمر الذي نطرحه في هذا الموضوع فإلى التفاصيل.

قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكيف بارك الله له

قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام



هو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة وأبو الرسل والأنبياء من بعده. ولم يمت حتى اتخذه الله خليلا وأراه كيف يحيي الموتى في قصة الطير، وقد توفى الله سبحانه إبراهيم، قيل وقد بلغ من العمر مائتي عام وكان قد اختتن وهو ابن ثمانين، وقيل مائة وعشرين بالقدوم، وقيل هي الآلة، وقيل اسم قرية.



مهنة سيدنا إبراهيم

كانت مهنة نبيّ الله إبراهيم -عليه السّلام- الزّراعة، وبعد أن صار نبيًّا فقد كلّفه الله وولده إسماعيل -عليهما السّلام- ببناء الكعبة المشرّفة، التي وصفها الله -تعالى- فقال -تعالى-: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)، وفي الحديث الشريف عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (فَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ يَأْتي بالحِجَارَةِ وإبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حتَّى إذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ، جَاءَ بهذا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ له فَقَامَ عليه، وهو يَبْنِي وإسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وهُما يَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}،

كيف صلى الله علي سيدنا إبراهيم

صلاة الله على إبراهيم عليه السلام، هي رحمته إياه على قول، وقيل إن صلاة الله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ورجح هذا القول ابن القيم من أوجه عديدة، وكيفية هذا الثناء يعلمها الله تعالى، والقرآن المجيد، قد تضمن طرفا من هذا الثناء العاطر على إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {النحل:120-122} وقد شرفه ربه، وأكرمه بأن اتخذه خليلا، وجعله أبا للأنبياء، وإماما للحنفاء، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكيف بارك الله له

كيف بارك الله لسيدنا إبراهيم

بيَّن العلامة ابن القيم -رحمه الله- في جلاء الأفهام، بعض وجوه هذه البركة، فقال طيب الله ثراه: مَقْصُود الْكَلَام على قَوْله: وَبَارك على مُحَمَّد، وعَلى آل مُحَمَّد، كَمَا باركت على آل إِبْرَاهِيم: إن هَذَا الدُّعَاء يتَضَمَّن إعطاءه من الْخَيْر، مَا أعطَاهُ لآل إِبْرَاهِيم، وإدامته، وثبوته لَهُ، ومضاعفته، وزيادته. هَذَا حَقِيقَة الْبركَة.

وَقد قَالَ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيم وَآله: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاق} الصافات 112 و113 وَقَالَ تَعَالَى فِيهِ، وَفِي أهل بَيته: {رَحْمَة الله وَبَرَكَاته عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ} هود

ولما كان هذا البيت المبارك المطهر، أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص:

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته.

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم، فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم.

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: إبراهيم، ومحمدًا صلى الله وسلم عليهما، قال تعالى: { وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}النساء: من الآية 125، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا" وهذا من خواص هذا البيت.

ومنها: أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للعالمين، كما قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} البقرة: من الآية124.

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته، الذي جعله قيامًا للناس، وقبلة لهم، وحجًا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين.

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت، كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم، وهم إبراهيم وآله، وهذه خاصية لهم.

ومنها: أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين، اللتين لم تخرجا من أهل بيت غيرهم، وهم أمة موسى، وأمة محمد، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تمام سبعين أمة، هم خيرها، وأكرمها على الله.

ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق، وثناء حسنًا في العالم، فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم، قال الله تعالى: {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ * سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} الصافات: 108-110.

ومنها: جعل أهل هذا البيت فرقانًا بين الناس، فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم، والأشقياء من أبغضهم، وأعرض عنهم وعاداهم، فالجنة لهم ولأتباعهم، والنار لأعدائهم ومخالفيهم.

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونًا بذكره، فيقال: إبراهيم خليل الله، ورسوله، ونبيه، ومحمد رسول الله، وخليله ونبيه، وموسى كليم الله ورسوله، قال تعالى لنبيه يذكره بنعمته عليه: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} الشرح:4, قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا ذكرت، ذكرت معي". فيقال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وفي كلمة الإسلام، وفي الأذان، وفي الخطب، وفي التشهدات، وغير ذلك.

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خلقة من شقاء الدنيا والآخرة، على أيدي أهل هذا البيت، فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها، ولهم المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة، والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم عليها الله عز وجل.

ومنها: أن كل بر ونفع، وعمل صالح، وطاعة لله تعالى حصلت في العالم، فلهم من الأجر مثل أجور عامليها، فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده.

ومنها: أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين، وأغلق دونهم الأبواب، فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم.

ومنها: أنه سبحانه خصهم من العلم، بما لم يخص به أهل بيت سواهم من العالمين، فلم يطرق العالم أهل بيت، أعلم بالله وأسمائه وصفاته، وأحكامه وأفعاله، وثوابه وعقابه، وشرعه، ومواقع رضاه وغضبه، وملائكته، ومخلوقاته منهم، فسبحان من جمع لهم علم الأولين، والآخرين.

ومنها: أنه سبحانه خصهم من توحيده، ومحبته، وقربه والاختصاص به، بما لم يخص به أهل بيت سواهم.

ومنها: أنه سبحانه مكَّن لهم في الأرض، واستخلفهم فيها، وأطاع لهم أهل الأرض، ما لم يحصل لغيرهم.

ومنها: أنه سبحانه أيدهم ونصرهم، وأظفرهم بأعدائه، وأعدائهم بما لم يؤيد غيرهم.

ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الضلال والشرك، ومن الآثار التي يبغضها، ويمقتها ما لم يمحه بسواهم.

ومنها: أنه سبحانه غرس لهم من المحبة والإجلال، والتعظيم في قلوب العالمين، ما لم يغرسه لغيرهم.

ومنها: أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض، سببًا لبقاء العالم وحفظه، فلا يزال العالم باقيًا ما بقيت آثارهم، فإذا ذهبت آثارهم من الأرض، فذاك أوان خراب العالم. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.