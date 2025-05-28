قبل ما تشتري الأضحية، اعرف أسعار العجول في سوق السيدة زينب (فيديو)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهد سوق المواشي في منطقة السيدة زينب بالقاهرة حركة بيع وشراء نشطة، حيث توافد المواطنون من مختلف المناطق لشراء الأضاحي، وسط تنوع في المعروض من العجول والأغنام، واختلاف في الأسعار حسب النوع والحجم.

أسعار العجول في سوق السيدة زينب

في جولة داخل السوق، التقى مراسل فيتو بأحد التجار، ويدعى خلف سمير، وهو من محافظة سوهاج، حيث أوضح أن سعر الكيلو القائم للعجل البقري يتراوح حاليًا ما بين 185 إلى 190 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السعر يختلف بحسب الحالة العامة للعجل وسلالته.

وحول مواصفات العجل البقري السليم الذي يصلح للأضحية، أكد سمير أن هناك عدة عوامل يجب على المشتري الانتباه لها، أبرزها:

العمر: يجب ألا يقل عمر العجل عن عامين، ويمكن التأكد من ذلك من خلال فحص الأسنان والتأكد من استبدال الزوج الأمامي منها.

الحركة والنشاط: العجل السليم يكون نشيطًا ويقف على قوائمه بشكل طبيعي دون كسل أو تعرج.

العين والأنف: تكون العيون لامعة وخالية من أي إفرازات، وكذلك الأنف تكون نظيفة وغير مبللة بسوائل غير طبيعية.

الشعر والجلد: يظهر الشعر لامعًا والجلد خاليًا من الجروح أو القرح.

الشهية: العجل السليم يقبل على الطعام، وهو مؤشر جيد على حالته الصحية.



وأشار سمير إلى أن أغلب المواطنين يبحثون عن عجول يتراوح وزنها بين 400 إلى 500 كيلوغرام، وهو الوزن الذي يناسب أغلب الأسر من حيث التكلفة والكمية.

ويعد سوق السيدة زينب من أشهر أسواق المواشي في القاهرة، حيث يزداد نشاطه بشكل كبير في موسم الأضاحي، ويقصده البائعون من مختلف المحافظات لعرض مواشيهم، في حين يحرص المشترون على الفحص الدقيق قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويُعد عيد الأضحى المبارك من أعظم المناسبات الدينية في الإسلام، ويتميز بشعيرة عظيمة تُقام في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهي الأضحية، التي يجتمع حولها المسلمون في أجواء من الإيمان والتراحم والتكافل الاجتماعي.

ويُعد تقديم الأضحية تعبيرًا عن الشكر لله على نعمه، وتقربًا إليه بالطاعات، كما أن فيها توسعة على الأهل وإدخالًا للفرح على الفقراء والمحتاجين، حيث يُستحب تقسيم لحم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث لأهل البيت.

رسالة اجتماعية وروحانية



تُرسّخ الأضحية معاني التضحية والطاعة والتقوى، كما تعزز روابط المحبة والتكافل بين المسلمين. فهي ليست مجرد طقس ديني، بل دعوة عملية للمشاركة والعطاء والتقرب إلى الله بعمل خالص.

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