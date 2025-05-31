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رياضة

شوبير يعلن رحيل عمرو السولية عن الأهلي

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي، فيتو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق وذلك بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء وعدم التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “‏عمرو السولية تاريخ صعب تكراره وأخلاق نادر وجودها وموهبة فرضت نفسها نعم سيكمل مشواره خارج الأهلي لعدة سنوات ولكن أتمنى أن يكون له مكان ومكانة تليق باسمه عقب اعتزاله كرة القدم  داخل النادي الأهلي شكرا جزيلا يا نجم النجوم وسيظل اسمك محفور في القلوب شكرا شكرا شكرا”. 

 

فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غدًا الموافق ١ يونيو وتستمر حتى ١٠ من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.

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أحمد شوبير عمرو السولية السولية الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم

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