إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

عاصفة الإسكندرية، حذر الكاتب إبراهيم عيسى من عواصف قادمة على مصر، مطالبًا المسئولين بأن يتجهزوا لهذه العواصف القادمة، واصفًا قدوم العواصف على مصر بأنه "قانون الطبيعة".

إبراهيم عيسي يحذر من العواصف القادمة

كما وجه إبراهيم عيسى تساؤلات إلى المسئولين وهيئة الأرصاد الجوية، لعدم تحذيرها لأهالي الإسكندرية بقدوم العاصفة، كما تساءل عن استعدادات الجهات المحلية لموعد العاصفة، وعدم نشر تعليمات للمواطنين للتعامل مع العاصفة في المنازل والمحلات والشوارع.

وقال الكاتب إبراهيم عيسى في رسالته التي وجهها للمسئولين عن عاصفة الإسكندرية: "هل حذرت هيئة الأرصاد الجوية أهالي الإسكندرية من قدوم العاصفة؟ هل اتخذت الجهات المحلية استعداداتها لموعد العاصفة؟ هل نشرت الأجهزة المختصة تعليمات للمواطنين في بيوتهم ومحلاتهم وشوارعهم للتعامل مع العاصفة؟ مصر عليها أن تتوقع العواصف وتتجهز لها لأنها غالبا قادمة.. قانون الطبيعة"

عاصفة رعدية مفاجأة تضرب الإسكندرية

جدير بالذكر أن عاصفة رعدية وبرق مع رياح شديدة ضربت الإسكندرية فجأة، أمس الجمعة، وأغرقت مياه الأمطار نفق سيدي بشر، حيث شهدت الإسكندرية تقلبات مفاجأة في الطقس، خلفت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بلغت ذروتها أمس الجمعة.



وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تداعيات حالة عدم الاستقرار المفاجئ في الأحوال الجوية بالإسكندرية، والتي كانت قد بلغت ذروتها أمس، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

محافظ الإسكندرية يوجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني

كما كلف محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وتم توجيه المسؤولين بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية ومركز السيطرة؛ بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى وجود تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها وإزالة كافة الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة.

ونشرت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.