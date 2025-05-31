السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح اليوم على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وخليج السويس ومدن القناة وشمال البحر الأحمر وشمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم السبت، عودة الأمطار الرعدية

مائل للحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم  السبت،  ويسود  طقس  ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

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