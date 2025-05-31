السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

الهلال الأحمر: إنقاذ 34 شخصًا عالقًا في المناطق المتضررة من سيول الإسكندرية (صور)

الهلال الأحمر،فيتو
الهلال الأحمر،فيتو

رفع الهلال الأحمر المصري  حالة الاستعداد القصوى بـ فرع الإسكندرية، وتم استنفار كافة الفرق التطوعية والكوادر البشرية، وبدأت الفرق الميدانية في الاستجابة فور بدء العاصفة الرعدية عند الساعة الثانية صباح يوم الجمعة، حيث تم توجيه ثلاثة فرق استجابة سريعة لمواجهة سيول الأمطار.

 

فرق الاستجابة للسيول

 

وتعاملت فرق الاستجابة للسيول مع 24 بلاغًا لسيارات ومواطنين عالقين، ونجحت الفرق في إنقاذ 34 شخصًا كانوا محاصرين داخل مركباتهم.

تم توجيه فرق الاستجابة للطوارئ للانتشار في المناطق المتضررة لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم الإنساني الأولي، وتفعيل خط ساخن (15322) وتواصل مستمر مع منصات التواصل الاجتماعي لتلقي بلاغات المواطنين وتوجيه الفرق الطبية والخدمية إلى مواقع الاحتياج الفعلي.

 

بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

 

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، فإن الحالة الجوية ستستمر في عدم الاستقرار حتى مساء اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، مع فرص لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

من المتوقع، أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي بدءًا من صباح الأحد 1 يونيو 2025، مع استمرار اضطراب البحر المتوسط حتى نهاية ذلك اليوم.

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الميدانية والتوعوية لمساعدة المواطنين في مواجهة الآثار السلبية لهذه الظروف المناخية الاستثنائية.

 

الهلال الأحمر المصري

 

يدعو الهلال الأحمر المصري أهالي الإسكندرية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية في حال وجود أي طارئ، تجنب المجازفة بالسير في المناطق المنخفضة أو التي تشهد تجمعات مائية.

 

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