عودة الشتاء بالإسكندرية، عاصفة وأمطار رعدية تفاجئ المحافظة، ثلوج تغطي الشوارع، إعلان حالة الطوارئ، وخسائر فادحة في الممتلكات

تقلبات سريعة ومفاجئة فى الأحوال الجوية شهدتها محافظة الاسكندرية، فبالرغم من أننا فى النصف الثانى من فصل الربيع والذي يحمل سمات فصل الصيف، قرر الشتاء أن يظل بظلاله على السواحل الشمالية الغربية.



حالة الطقس بالإسكندرية



وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد فى بعض المناطق وعواصف تشبه الإعصار على مناطق غرب ووسط وشرق المحافظة.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية للتعامل مع الموقف وضمان انسيابية تصريف المياه والحفاظ على كفاءة الشبكات.



تخفيف ضغوط مياه الشرب لتصريف مياه الأمطار

وشملت الإجراءات تخفيف ضغوط مياه الشرب في عدد من مناطق غرب الإسكندرية والمنتزه، وذلك بصورة مؤقتة، لتخفيف الأحمال على الشبكات وتسهيل تصريف مياه الأمطار.

وتم الدفع بعربات ومعدات الصرف الصحي بشكل مكثف في نطاق أحياء شرق والمنتزه، مع التركيز على النقاط الساخنة ومناطق التجمعات لضمان سرعة سحب المياه ومنع التراكم

وشدد على المرور الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية والتأكد من سيولة الحركة المرورية في كافة المحاور الرئيسية وإزالة أي عوائق تؤثر في الحركة أو تعيق صرف المياه، بما في ذلك الإعلانات، الأشجار المتساقطة، وأعمدة الإنارة المتضررة



كما أمر محافظ الاسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وتسببت التقلبات الجوية التي تضرب محافظة الإسكندرية، مصحوبة برياح شديدة وأمطار وبرق ورعد، في بعض الأحيان، في خسائر مادية كبيرة خلال ساعات من موجة الطقس السيئ.

وشهدت المحافظة، انهيار أجزاء من عقار بمنطقة سبورتنج وتحطم عدة سيارات بسبب الأمطار.

كما غرق نفق سيدي بشر في مياه الأمطار الغزيرة وتحول إلى اللون الأبيض بسبب الثلوج التي تساقطت وأغرقته، كما غرقت عدة سيارات في النفق.

وتطايرت لوحات إعلانات بطريق الكورنيش، وانفجار مواسير صرف ومياه في منطقة ٤٥، وسط استغاثات المواطنين بسبب غرق الشوارع في مياه الأمطار.

كما هرب رواد الكافيهات على كورنيش، الإسكندرية بعد أن أغرقتهم مياه الأمطار داخل الكافيهات، وتحطمت واجهات الكافيهات وزجاجها على البحر وتعطل عدد من السيارات في الشوارع

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.



حالة الطقس اليوم السبت



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وخليج السويس ومدن القناة وشمال البحر الأحمر وشمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية وذلك على فترات متقطعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و شديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



درجات الحرارة اليوم السبت

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسكندرية:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 39

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