انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

عادت الحياة لطبيعتها في الإسكندرية بعد ليلة مرعبة قضاها أهل المحافظة بسبب عاصفة أطاحت بالأخضر واليابس.

سقوط أجزاء من منازل وإنقاذ عالقين

وشملت الخسائر التي خلفتها العاصفة والتي استمرت نحو ساعة في سقوط أجزاء من ١٠ عقارات بالمنتزه والكورنيش، وإنقاذ متطوعين الهلال الأحمر لمواجهة السيول ١١ سيارة من المياه.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت ٤ بلاغات باحتجاز مواطنين بسبب مياه الأمطار كما جرى إنقاذ ٥ مصابين من الصقيع وجري التعامل معهم في الحال بواسطة سيارات الإسعاف.

وتسببت العاصفة أيضا في سقوط ٧ لوحات إعلانات بالكورنيش و٦ أعمدة واحتراق تاكسي وتحطم ٤ سيارات وتلف توك توك وسقوط شجرة ضخمة.

سيارات رفع المياه

فيما دفعت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي والمياه بـ ١٠٠ سيارة لرفع تجمعات مياه الأمطار خاصة في مناطق سيدي بشر ومنطقة ٤٥ وتواجد مسئولي المحافظة في الشوارع.

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