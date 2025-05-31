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مصر للطيران تطرح خصومات 50% على رسوم تعلية درجة السفر بمناسبة عيد الأضحي

مصر للطيران
مصر للطيران
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 أعلنت شركة  مصر للطيران، طرح عدد من العروض الجديدة تزامنا مع إجازات عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، حيث شملت العروض خصم 50% على رسوم تعلية السفر من تذاكر الدرجة السياحية الصادرة قبل 27 مايو 2025 إلى درجة رجال الأعمال على الرحلات الدولية ويسري هذا العرض حتى 30 يونيو 2025.

 

عروض مصر للطيران لعيد الأضحى المبارك

 كما تقدم مصر للطيران نسبة تخفيض 25 % على التذاكر الصادرة على درجة رجال الأعمال على أن يتم شراء التذاكر حتى 10 يونيو والسفر حتى نهاية يونيو 2025.

 

 وتختتم مصر للطيران جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، والذي بدأ في 14 مايو وينتهي اليوم السبت 31 مايو 2025، على أن تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن يوم 9 يونيو 2025.

 

ختام جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام

 وتنظم مصر للطيران اليوم السبت 21 رحلة جوية بواقع: 9 رحلات القاهرة - جدة، و11 رحلة القاهرة- المدينة المنورة، ورحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة ومصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين  وأسر شهداء الضباط والترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.

ونظمت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، أمس الجمعة، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وجاءت الرحلات كالتالي: 11 رحلة القاهرة - جدة، 3 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والغربية والجيزة والفيوم وتضامن القاهرة والفيوم والمؤسسة ومطروح والمنيا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

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