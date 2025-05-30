الحفني: نسعى لترسيخ دور مصر الإقليمي في مستقبل الطيران بأفريقيا

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات المنظمات الإفريقية والدولية العاملة في قطاع الطيران المدني، في إطار مشاركته بفعاليات "أسبوع أفريقيا للطيران 2025" (AFI Aviation Week) المُقام في زيمبابوي.

حيث التقى وزير الطيران المدني بكل من السيد فلوران سيرج دزوتا، رئيس المنظمة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC) أفكاك والسيدة أديفونكي أدييمي، الأمين العام للمنظمة، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني والسفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى زيمبابوي.

مبادرة السماوات المفتوحة بين الدول الأفريقية

وقد تناول الاجتماع دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الإيكاو في دورته المقبلة خلال الإنتخابات المقرر إقامتها أثناء انعقاد الجمعية العامة الثانية والأربعين لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي في شهر سبتمبر القادم، كما تم إستعراض ومناقشة السوق الأفريقية المشتركة للنقل الجوي، إلى جانب مبادرة السماوات المفتوحة بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار دعم التكامل الإقليمي لتسهيل حركة الركاب والبضائع داخل القارة السمراء.

كما ناقش الجانبان علاقات التعاون بين مصر والمنظمة الإفريقية للطيران المدني، وبحث أليات تطوير الشراكة الإستراتيجية، بما يعزز جهود التكامل والتنسيق في هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم الحضور الإفريقي في المحافل والمنظمات الدولية

وخلال اللقاء، أكد الحفني أن "مصر تُمثل صوت أفريقيا داخل منظمة الطيران المدني الدولي، وتسعى لترسيخ شراكة إفريقية فاعلة تدعم التنمية المستدامة وتحقق التكامل الإقليمي"، مشددًا على التزام الدولة المصرية بدعم الحضور الإفريقي في المحافل والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن ترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو يستند إلى سجل حافل من الإنجازات في مجالات السلامة والملاحة الجوية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إسهاماتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرقت المناقشات إلى ملفات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، وتمكين شركات الطيران الوطنية، والتوسع في استخدام وقود الطيران المستدام، بما يُسهم في دعم استدامة الصناعة ويعزز من قدرتها التنافسية.

ومن جانبه، أعرب السيد فلوران سيرج دزوتا عن اعتزازه بعمق الشراكة بين منظمة ألافكاك وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مصر تُمثل ركيزة أساسية في مسار تطوير صناعة الطيران بالقارة الإفريقية، لما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وخبرات متراكمة.

وأضاف أن "ألافكاك" تثمّن جهود مصر في مجال الطيران المدني، ومساعيها الحثيثة لدعم تطوير وتنمية البنية التحتية لجميع المطارات بدول القارة، بما يواكب طموحات التنمية ويعزز من تكامل منظومة النقل الجوي الإفريقي.

وأكد "دزوتا" على دعم المنظمة الكامل لترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن والتكامل بين دول القارة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

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