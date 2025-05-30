الجمعة 30 مايو 2025
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مصر للطيران تنظم اليوم 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو
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تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الجمعة 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وجاءت الرحلات كالتالي 11 رحلة القاهرة - جدة، 3 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والغربية والجيزة والفيوم وتضامن القاهرة والفيوم والمؤسسة ومطروح والمنيا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

ونظمت شركة مصر للطيران أمس الخميس 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.


جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج 

وتأتي الرحلات كالتالي: 12 رحلة القاهرة - جدة، و7 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، 1 رحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وحجاج قرعة الجيزة والفيوم والمنوفية وتضامن القاهرة الشرقية والدقهلية ودمياط وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

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