الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

موسم الحج 2025، السعودية تكشف أعداد ضيوف الرحمن القادمين إليها

الحرم المكى، فيتو
الحرم المكى، فيتو

موسم الحج 2025، أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية لأداء فريضة الحج لهذا العام، بلغ نحو 1.255,199 حاجًا، وذلك حتى نهاية أمس الأربعاء 1 /12/ 1446هـ.

عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة

وبحسب المديرية، فقد بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1.186,810 حجاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 63.301 حاجٍ، و5088 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

تسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن

وشددت المديرية العامة للجوازات علي تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضيوف الرحمن السعودية المملكة الجوية والبرية والبحرية فريضة الحج الحج عدد ضيوف الرحمن إجراءات دخول ضيوف الرحمن المديرية العامة للجوازات السعودية

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول آخر حجاج القرعة إلى المدينة المنورة

انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاج و180 باص

موسم الحج 2025، دليل طبي شامل للحجاج لأداء فريضة الحج بصحة وسلامة، وأهم الأدوية الواجب اصطحابها أثناء السفر، ارتفاع الحرارة ولدغات البعوض أبرز المخاطر

جولات تفقدية لبعثة الحج السياحي لمراجعة تجهيزات المخيمات بالمشاعر المقدسة

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

رئيس بعثة الحج: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة في انتظار ضيوف الرحمن

الأكثر قراءة

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية بدءا من اليوم

مقطع مرعب، انهيار جليدي ضخم يمحو قرية كاملة في سويسرا (فيديو)

رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

سجل هنا، أهداف ومزايا مبادرة "الرواد الرقميون"

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 29 مايو 2025

نظر استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين على حكم المؤبد 23 يونيو

خدمات

المزيد

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

المزيد

انفوجراف

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية