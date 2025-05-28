مصر تؤكد ريادتها الإقليمية في مجال الطيران المدني بالمشاركة في أسبوع أفريقيا

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الافتتاح الرسمي لأعمال النسخة العاشرة من أسبوع أفريقيا للطيران والذي يُعد أكبر تجمع سنوي لصناعة الطيران المدني على مستوى قارة أفريقيا، ويُعقد بشكل دوري كل عام في إحدى الدول الأفريقية، تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" (ICAO)، وبالتنسيق مع المفوضية الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) التابعة للاتحاد الأفريقي للنقل الجوي.

النسخة العاشرة من أسبوع أفريقيا للطيران

يأتي ذلك ي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، حيث يعد هذا الحدث منصة قارية محورية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين دول القارة في مختلف مجالات الطيران المدني، وهو ما يضفي على أسبوع الطيران هذا العام أهمية إضافية لمناقشة قضايا الطيران الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات البيئية والتكنولوجية الراهنة.

كما يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لتزامنه مع اقتراب انعقاد الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في سبتمبر المقبل، حيث تأتي المشاركة المصرية في هذا السياق دعمًا لترشيحها لعضوية مجلس الإيكاو خلال الانتخابات المقبلة، بما يعكس مكانة مصر الرائدة في صناعة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

أُقيم الافتتاح الرسمي للحدث في العاصمة الزيمبابوية بحضور كيمبو موهادي نائب رئيس جمهورية زيمبابوي وسلفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس الإيكاو وخوان كارلوس سالازار الأمين العام للمنظمة وبحضور أكثر من ٤٠٠ مشارك من الدولة ألافريقية، إلى جانب كبار مسؤولي سلطات الطيران المدني، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء صناعة النقل الجوي.

التزام أفريقيا بتوحيد رؤيتها للنهوض بصناعة الطيران

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن انعقاد هذا الحدث الإقليمي رفيع المستوى يعكس التزام أفريقيا بتوحيد رؤيتها للنهوض بصناعة الطيران، وتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن قطاع الطيران المدني بات عنصرًا استراتيجيًا يربط الشعوب ويعزز التكامل الاقتصادي والثقافي داخل القارة، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل التعاون القاري في مجالات السلامة الجوية، والأمن، وبناء القدرات، وتحديث البنية التحتية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك وزير الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، في الاجتماع التنسيقي لرؤساء سلطات ومديري عموم الطيران المدني بإقليم أفريقيا والمحيط الهندي، والذي عُقد ضمن فعاليات أسبوع الطيران، بمشاركة لجنة الطيران المدني الأفريقية (AFCAC). وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وسبل تعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء القدرات الفنية، وتحقيق التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإيكاو.كما تطرق المشاركون إلى مبادرات جديدة لتعزيز سلامة الطيران، وتطوير البنية التحتية وخدمات الملاحة الجوية، إلى جانب تحسين إجراءات التسهيلات في المطارات، وتم تسليط الضوء على أهمية تعزيز الترابط الجوي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة، بالإضافة إلى بحث دراسات الجدوى وآليات التنفيذ التجاري للوقود المستدام للطيران (SAF).

خطط تطوير منظومتي السلامة والأمن في دول افريقيا

وعلى هامش المؤتمر، شارك وزير الطيران المدنى أيضًا في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التوجيهية لخطة التنفيذ الإقليمية لسلامة الطيران (AFI Plan)، والاجتماع الرابع عشر لخطة أمن الطيران وتسهيلاته (AFI SECFAL Plan)،حيث تم استعراض خطط تطوير منظومتي السلامة والأمن في دول الإقليم، ومناقشة سبل تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ومواجهة التهديدات الأمنية المستجدة.



وأكد الحفنى، خلال الاجتماعات، التزام مصر الكامل بدعم المبادرات القارية التي تعزز من كفاءة وأمان قطاع الطيران، مشيدًا بالخطوة الرامية إلى إنشاء مجموعة موحدة جديدة تجمع بين "المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (APIRG)" و"المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية RASG-AFI"، بما يُسهم في تحقيق تنسيق أوثق وجهود أكثر تكاملًا للارتقاء بمستوى السلامة في جميع أنحاء القارة كما أكد الحفنى على أن الدولة المصرية قطعت خطوات فعلية نحو توطين إنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF)، من خلال إطلاق مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية. مضيفا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول إلى منظومة طيران صديقة للبيئة، ودعم أهداف الاستدامة، وتقليل البصمة الكربونية للقطاع، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لأن تكون من الدول الرائدة إقليميًا في مجال إنتاج وتطبيق الوقود المستدام.

واختتم وزير الطيران المدنى فى تصريحاته بالتأكيد على أن حضور هذا العدد الكبير من كبار ممثلي الدول والمنظمات يعكس المكانة المتنامية للطيران الأفريقي، والدور المحوري الذي يلعبه في دعم أجندة التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن مصر، برؤيتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي وخبراتها المتراكمة، ماضية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجال الطيران المدني والنقل الجوي في أفريقيا.

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