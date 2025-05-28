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أخبار مصر

مطار العلمين الدولي يستقبل فوجا سياحيا جديدا من بولندا

مطار العلمين الدولي
مطار العلمين الدولي يستقبل فوجا سياحيا جديدا من بولندا
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استقبل مطار العلمين الدولي صباح اليوم، رحلة جديدة تابعة لشركة SkyUp Airlines قادمة من مطار كاتوفيتشي الدولي في بولندا، وعلى متنها 174 راكبا، في خطوة تعكس تزايد الإقبال على المقاصد السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت من أبرز الوجهات الجاذبة على ساحل البحر المتوسط.

شركات الطيران الأوروبية إلى مصر

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات المنتظمة التي تُسيرها شركات الطيران الأوروبية إلى مصر خلال موسم الصيف، في ظل ما تمتلكه مدينة العلمين الجديدة من مقومات طبيعية خلابة تعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة تحظى باهتمام متزايد من السائحين، باستكشاف مناطق جديدة تتمتع بجمال طبيعي وتخطيط عمراني حديث.

التسهيلات التشغيلية والدعم اللوجستي لشركات الطيران

وتبذل وزارة الطيران المدني جهودا مستمرة لتعزيز حركة السفر من الأسواق الخارجية، من خلال تقديم التسهيلات التشغيلية والدعم اللوجستي لشركات الطيران، وتهيئة المطارات لتقديم تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتحقيق رؤية الدولة نحو تنمية المدن الساحلية.

ومن المتوقع أن يواصل مطار العلمين استقبال المزيد من الرحلات السياحية خلال الأسابيع المقبلة، ما يعكس ثقة متزايدة من شركات الطيران والسائحين في قدرة المطارات المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا.

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