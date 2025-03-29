تجديد حبس بائع شاي بتهمة قتل موظف بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة فاقوس محافظة الشرقية، تجديد حبس بائع الشاي المتهم بقتل موظف أمام مستشفى فاقوس المركزى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

جريمة بشعة تهز فاقوس وقت الإفطار

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا من مستشفي فاقوس العام يفيد وصول الشاب "محمود. م" 28 عاما (موظف) مقيم بقرية تابعة لمركز فاقوس (جثة هامدة) إلى المستشفى متأثرا باصابته بطعنة نافذة في الصدر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب كشك شاي حيث نشبت بينهما مشادة لفظية أمام مستشفي فاقوس العام أثناء زيارة المجنى عليه لحماته بالمستشفى وقت الإفطار بسبب ركن المركبة المملوكة للأخير، وتعدى عليه صاحب الكشك بسلاح أبيض سدد له به طعنة نافذة استقرت في صدره لتودي بحياته.

تمكنت القوات من القبض على المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تصل للإعدام.. عقوبة ممارسة أعمال البلطجة وفقا للقانون

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

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