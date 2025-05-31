السبت 31 مايو 2025
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تعليم الإسماعيلية تنشر مراجعات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (صور)

أيمن موسى وكيل وزارة
أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فيتو

تواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالى نشر نماذج المراجعات النهائية لليلة الامتحان على وسائل التواصل، وذلك للتيسير على طلاب الشهادة الإعدادية.  

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استمرار نشر نماذج للمراجعات للشهادة الاعدادية 

ونشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل نماذج مراجعة ليلة الامتحان لمادة الدراسات الاجتماعية، عبر حساباتها المختلفة بالتواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتعليمات أيمن موسي وكيل الوزارة والدكتور أشرف العربي وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وبإشراف محمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام وتنفيذ توجية الدراسات الاجتماعية بقيادة محمد عبد العظيم هاشم الموجه العام. 

نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو

وكان أيمن موسي  وكيل  وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عقد في وقت سابق اجتماعا مع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني  مايو ٢٠٢٥، وذلك في حضور كل من حمزة شطا مدير التعليم الخاص والدولي رئيس المطبعة، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام وأحمد سيف مدير أمن المديرية وفتحي عبد الفتاح مدير المتابعة، وهالة زين مدير شئون الطلبة، وجمال حسين رئيس الكنترول. 

نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو


 محافظ الإسماعيلية يتابع سير الامتحانات 

وأوضح وكيل الوزارة أن محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال يتابع باهتمام كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.
 

نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو
نماذج مراجعة ليلة الامتحان بمادة الدراسات،فيتو

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن الامتحانات العامة أمن قومي  وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط، مشددا على ضرورة تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافي. 

كما شدد  كل من رئيس المطبعة، ورئيس الكنترول على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة مستعرضين أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها وتوفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات  بيسر وسهولة.

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