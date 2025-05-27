الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

ورفع عدد 38 حالة إشغال طريق بحي أول مدينة الإسماعيلية

ضمن أعمال الموجة 26، غلق 25 محلا تجاريا بدون ترخيص بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شنت الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن الطرق والشوارع والميادين وذلك ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.   

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نتائج حملة اليوم بحي أول  

واستهدفت حملة اليوم الذى شهدها حي أول في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ ٢٥ قرار غلق إداري لعدد من المحال التجارية لإدارة نشاط بدون ترخيص، ووجود بعض الملاحظات الخاصة بمديرية الصحة.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

إزالة 38 حالة إشغال طريق 

كما شملت الحملة ورفع عدد ٣٨ حالة إشغال طريق، ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة ٢٦، والتي نُفذت بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ونائب رئيس الحي، وقوات إنفاذ القانون.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ومن جانبه تابع اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

 

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