الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

تعليم الإسماعيلية تنشر مراجعات نهائية للشهادة الإعدادية في اللغة العربية (صور)

أيمن موسى وكيل وزارة
أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية

امتحانات الشهادة الإعدادية، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن نشرها لعدد من نماذج مراجعات ليلة الامتحان في كافة المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على التواصل الاجتماعي.  

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نماذج لمراجعات ليلة الامتحان 

 ونشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، نماذج للمراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية، وذلك للتسهيل على الطلاب في مرحلة مراجعة ليلة الامتحان وتنفيذا لتوجيهات أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية.  
 

 

مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو
مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو
مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو
مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو

يؤدي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، صباح يوم غد السبت، امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء.

 

وكيل  التعليم بالإسماعيلية يعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 

 وكان قد عقد أيمن موسي  وكيل  وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق اجتماعا مع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني  مايو ٢٠٢٥. 

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك في حضور كل من حمزة شطا مدير التعليم الخاص والدولي رئيس المطبعة، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام وأحمد سيف مدير أمن المديرية وفتحي عبدالفتاح مدير المتابعة، وهالة زين مدير شئون الطلبة، وجمال حسين رئيس الكنترول. 

مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو
مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو
مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو
مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو


   
محافظ الإسماعيلية يتابع سير الامتحانات 

 وأوضح  وكيل الوزارة أن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية يتابع باهتمام كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.
 

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن الامتحانات العامة أمن قومي وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط، مشددا على ضرورة تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافي. 

مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو
مراجعات نهائية بمادة اللغة العربية بالإسماعيلية، فيتو

 

كما شدد  كل من رئيس المطبعة، ورئيس الكنترول على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة مستعرضين أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها وتوفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة  والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب  أداء الامتحانات  بيسر وسهولة.
 

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