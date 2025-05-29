محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الطرق والمحاور المقترح إدراجها في أعمال التطوير (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، عددا من الطرق والمحاور بمركز ومدينة الإسماعيلية والمقترح إدراجها في أعمال التطوير بخطة مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد طريق مركز الإسماعيلية

وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسماعيلية، طرق مركز ومدينة الإسماعيلية بداية من طريق أم كلثوم على ترعة الإسماعيلية ثم طريق الإسماعيلية السويس الزراعي حتى كوبري أبوسميحة، ثم الطريق المؤدي إلى القرية الأوليمبية وحتى طريق التعاون جبل مريم.

وخلال الجولة، وجَّه أكرم رئيسة الوحدة المحلية لقرية عين غصين بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولًا بأول مع رفع نواتج تطهير الترع.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أهمية تفعيل دور الوحدات المحلية

كما أكد أكرم خلال لقائه بأحد أهالي قرية عين غصين على أهمية التفاعل مع الوحدة المحلية للقرية والمشاركة المجتمعية في توعية الأهالي بإلقاء مخلفات الأراضي الزراعية في مكان مخصص لتجميعه والتواصل المباشر مع الوحدة المحلية لتحديد توقيت مناسب لإزالة المخلفات لمنع تراكمها؛ حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على تحسين مستوى الخدمات والنظافة العامة بكافة قرى المحافظة، هذا إلى جانب تعزيز جودة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين ورفاهيتهم.

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