السبت 31 مايو 2025
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وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات (صور)

جانب من العمل داخل
جانب من العمل داخل غرفة العمليات، فيتو

 تابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أعمال سير امتحانات الدبلومات الفنية، للدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بقيادة محمد السعيد مدير عام التعليم الفني. 

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عدد الطلاب بلجان الدبلومات الفنية 

 ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية، الامتحانات، اليوم السبت، بجميع اللجان في محافظة الإسماعيلية والبالغ عددهم 12779 ألف طالب وطالبة الامتحانات التحريرية في 53 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص.
 

جانب من العمل داخل غرفة العمليات، فيتو
جانب من العمل داخل غرفة العمليات، فيتو

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان فيزياء الصناعي ولغة انجليزية الزراعي والتجاري.  

جانب من العمل داخل غرفة العمليات، فيتو
جانب من العمل داخل غرفة العمليات، فيتو

الالتزام بتعليمات الوزارة فيما يخص الامتحانات 

 وتم التنبيه على جميع الطلاب بالمجان الامتحانية في محافظة الإسماعيلية بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، والتي من شأنها المساعدة على الغش. 

 كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.  
 

جانب من العمل داخل غرفة العمليات، فيتو
جانب من العمل داخل غرفة العمليات، فيتو

 ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية بشأن متابعة سير الامتحانات بكافة المراحل الدراسية والشهادات.

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