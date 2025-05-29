رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية (صور)

تابع الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية أيمن علم الدين، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

متابعة اللجان الامتحانية

واطمئن رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على وصول الأسئلة إلى مقر اللجان في الموعد المحدد ووفقًا للضوابط الامتحانية والأمنية، وتابع سير الامتحانات بلجنة معهد ال نوح النموذجي بنين علمي ومقرها معهد فتيات آل نوح النموذجي، وسط هدوء واستقرار داخل اللجان، حيث تابع إجراءات دخول الطلاب والتأكد من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول مع الطلاب أو أعضاء اللجنة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

توزيع أوراق الإجابة

واطمأن على توزيع أوراق الامتحان في الوقت المناسب وعدم وجود أي عائق خلال الامتحان.



الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية

وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط تأمين عالٍ من رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية، وتوفير كافة الخدمات الطبية والصحية داخل اللجان وخارجها.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وشدد على اتباع التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمنطقة، والتعاون بين جميع المشاركين من أجل خروج الامتحانات بصورة متميزة.

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